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МФК «КПРФ» в первом матче полуфинала ЧР обыграл «Новую генерацию»

МФК «КПРФ» в первом матче полуфинала ЧР обыграл «Новую генерацию»
Другие / Мини-футбол 0

Московский клуб «КПРФ» в первом матче полуфинальной серии чемпионата России по мини-футболу на домашней площадке обыграл сыктывкарскую «Новую генерацию» со счётом 7:3. В конце первого тайма у гостей был удалён Михаил Москалёв. В ходе встречи команды не смогли реализовать три пенальти.

Второй матч серии до трёх побед состоится завтра, 16 мая, в Москве. В другой полуфинальной паре самарское «Динамо» на выезде победило МФК «Тюмень» — 2:1.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига
Полуфинал. Первый матч

«КПРФ» (Москва) — «Новая генерация» (Сыктывкар) — 7:3 (2:1).
Голы: Замтарадзе, 1; Паульнио, 3, 50; Сими Сайотти 44, 46; Ромуло ,46; Ниязов, 50 — Емельянов, 14; Суворов, 32; Сосковец, 49.
Незабитые пенальти: Асадов, 9; Багиров, 12 — Емельянов, 18.
Удаления: нет — Москалёв, 25.

Счёт в серии — 1-0.

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