МФК «КПРФ» в первом матче полуфинала ЧР обыграл «Новую генерацию»

Московский клуб «КПРФ» в первом матче полуфинальной серии чемпионата России по мини-футболу на домашней площадке обыграл сыктывкарскую «Новую генерацию» со счётом 7:3. В конце первого тайма у гостей был удалён Михаил Москалёв. В ходе встречи команды не смогли реализовать три пенальти.
Второй матч серии до трёх побед состоится завтра, 16 мая, в Москве. В другой полуфинальной паре самарское «Динамо» на выезде победило МФК «Тюмень» — 2:1.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига
Полуфинал. Первый матч
«КПРФ» (Москва) — «Новая генерация» (Сыктывкар) — 7:3 (2:1).
Голы: Замтарадзе, 1; Паульнио, 3, 50; Сими Сайотти 44, 46; Ромуло ,46; Ниязов, 50 — Емельянов, 14; Суворов, 32; Сосковец, 49.
Незабитые пенальти: Асадов, 9; Багиров, 12 — Емельянов, 18.
Удаления: нет — Москалёв, 25.
Счёт в серии — 1-0.
- 16 мая 2019
-
16:10
-
15:27
-
14:31
-
14:18
-
14:00
-
13:26
-
12:41
-
12:31
-
12:13
-
11:38
-
11:00
-
10:25
-
10:02
-
09:52
-
09:21
-
00:48
- 15 мая 2019
-
23:45
-
23:14
-
22:40
-
22:04
-
22:03
-
20:34
-
19:43
-
19:22
-
19:14
-
18:49
-
18:02
-
17:22
-
17:21
-
16:44
-
16:15
-
15:42
-
14:37
-
14:30
-
14:17