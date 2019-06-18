Россиянка Дериглазова — серебряный призёр чемпионата Европы по фехтованию
Олимпийская чемпионка Инна Дериглазова выиграла серебряную медаль в индивидуальном турнире рапиристок на чемпионате Европы по фехтованию в Дюссельдорфе (Германия).
В финале 29-летняя спортсменка проиграла представительнице Италии Элизе ди Франчиске со счётом 8:15. Бронзовые награды — в активе итальянки Аличе Вольпи и француженки Исаоры Тибю.
Дериглазова — чемпионка ОИ 2016 года в индивидуальных соревнованиях и серебряный призёр в командном первенстве. Всего рапиристка выиграла 8 медалей на чемпионатах мира и 13 наград — на чемпионатах Европы.
В настоящий момент в копилке сборной России на ЧЕ в Дюссельдорфе три медали. Ранее бронзовыми призёрами стали саблистка Софья Великая и рапирист Алексей Черемисинов.
Россиянка Дериглазова вышла в финал чемпионата Европы по фехтованию в Германии
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