Россиянка Дериглазова — серебряный призёр чемпионата Европы по фехтованию

Олимпийская чемпионка Инна Дериглазова выиграла серебряную медаль в индивидуальном турнире рапиристок на чемпионате Европы по фехтованию в Дюссельдорфе (Германия).

В финале 29-летняя спортсменка проиграла представительнице Италии Элизе ди Франчиске со счётом 8:15. Бронзовые награды — в активе итальянки Аличе Вольпи и француженки Исаоры Тибю.

Дериглазова — чемпионка ОИ 2016 года в индивидуальных соревнованиях и серебряный призёр в командном первенстве. Всего рапиристка выиграла 8 медалей на чемпионатах мира и 13 наград — на чемпионатах Европы.

В настоящий момент в копилке сборной России на ЧЕ в Дюссельдорфе три медали. Ранее бронзовыми призёрами стали саблистка Софья Великая и рапирист Алексей Черемисинов.