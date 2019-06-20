Российские рапиристы проиграли в полуфинале чемпионата Европы в Германии
Российские рапиристы не смогли пробиться в финал командных соревнований на чемпионате Европы по фехтованию в Дюссельдорфе (Германия). В полуфинале Тимур Арсланов, Алексей Черемисинов и Тимур Сафин проиграли сборной Франции со счётом 29:45. Дмитрий Жеребченко остался в запасе.
В противостоянии за бронзу россияне поспорят с итальянцами. В финале французы сразятся с командой Германии.
В ходе турнира россияне победили команды Словакии (45:29) и Венгрии (45:27).
Ранее российские саблистки вышли в финал командного турнира. В полуфинале Софья Великая, София Позднякова и Яна Егорян победили команду Италии со счётом 45:39. В финале россиянки сразятся со сборной Венгрии, которая одолела француженок со счётом 45:40.
Российские саблистки вышли в финал чемпионата Европы в Дюссельдорфе
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