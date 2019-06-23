Гимнастка Максимова: команда сформировалась за пару дней до ЕИ

Спортсменка Анастасия Максимова прокомментировала выступление сборной России по художественной гимнастике на Европейских играх в Минске.



«Это победа прежде всего нашего тренера, Ирины Винер. Наша команда сформировалась за пару дней до выезда на Игры — одна девочка получила травму, другую поменяли. Это чудо, что в таком составе мы выступили очень хорошо в упражнениях с мячами и чуть-чуть недотянули с обручами и булавами.

Мне и Вере Бирюковой не впервой возвращаться в команду, но нужно было притереться друг к другу. У Веры была новая партия, думаю, ей было намного тяжелее», — передаёт слова Максимовой корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Ранее на Европейских играх в Минске сборная России по художественной гимнастике с результатом 27,300 балла завоевала золото в упражнениях с мячами.