Гимнастка Максимова: команда сформировалась за пару дней до ЕИ

Спортсменка Анастасия Максимова прокомментировала выступление сборной России по художественной гимнастике на Европейских играх в Минске.
«Это победа прежде всего нашего тренера, Ирины Винер. Наша команда сформировалась за пару дней до выезда на Игры — одна девочка получила травму, другую поменяли. Это чудо, что в таком составе мы выступили очень хорошо в упражнениях с мячами и чуть-чуть недотянули с обручами и булавами.
Мне и Вере Бирюковой не впервой возвращаться в команду, но нужно было притереться друг к другу. У Веры была новая партия, думаю, ей было намного тяжелее», — передаёт слова Максимовой корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Ранее на Европейских играх в Минске сборная России по художественной гимнастике с результатом 27,300 балла завоевала золото в упражнениях с мячами.
- 23 июня 2019
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