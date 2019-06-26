ВАДА завело уже 45 дел в отношении спортсменов из России, не считая легкоатлетов

Всемирное антидопинговое агентство уже передало в международные федерации более 45 дел в отношении российских спортсменов, в числе которых нет легкоатлетов, сообщил генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли.

«В процесс вовлечено несколько различных видов спорта, он продолжается. Каждый спорт получит пакет доказательств, и затем они должны проанализировать полученные данные и решить, достаточно им будет этого для продолжения работы или же потребуются дополнительные консультации.

Но в целом — да, более 100 дел будет передано в международные федерации. На сегодня мы передали немногим больше 45 дел, плюс легкоатлетическая Athletics Integrity Unit получила необходимые данные. Наша работа несколько отличается, поэтому не знаю, сколько дел они откроют», — приводит слова Ниггли ТАСС.

Напомним, что изучением дел российских легкоатлетов занимается специальный орган Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Ранее президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крэйг Риди на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) сообщил, что организация может открыть более 100 дел против российских спортсменов по результатам проверки базы данных Московской антидопинговой лаборатории.