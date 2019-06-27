Россия обыграла Украину в групповом матче по пляжному футболу на ЕИ-2019

В заключительном матче группового этапа по пляжному футболу на Европейских играх в Минске сборная России обыграла представителей Украины со счётом 5:1.

У россиян забитыми мячами отметились Виктор Крышанов, Артур Папоротный, Фёдор Земсков, Дмитрий Шишин и Кирилл Романов. В составе украинской команды единственный мяч забил Виталий Сидоренко.

Этот матч не имел принципиального значения для команды России, которая лишилась шансов на продолжения борьбы в плей-офф после двух поражений от Италии (2:4) в основное время и Испании (4:5) в овертайме.

Всего в активе национальной сборной России, уверенно возглавляющей общекомандный медальный зачёт, 67 наград (30 золотых, 15 серебряных и 22 бронзовые).

Европейские игры в столице Беларуси завершатся 30 июня.