Россия обыграла Украину в групповом матче по пляжному футболу на ЕИ-2019
В заключительном матче группового этапа по пляжному футболу на Европейских играх в Минске сборная России обыграла представителей Украины со счётом 5:1.
У россиян забитыми мячами отметились Виктор Крышанов, Артур Папоротный, Фёдор Земсков, Дмитрий Шишин и Кирилл Романов. В составе украинской команды единственный мяч забил Виталий Сидоренко.
Этот матч не имел принципиального значения для команды России, которая лишилась шансов на продолжения борьбы в плей-офф после двух поражений от Италии (2:4) в основное время и Испании (4:5) в овертайме.
Всего в активе национальной сборной России, уверенно возглавляющей общекомандный медальный зачёт, 67 наград (30 золотых, 15 серебряных и 22 бронзовые).
Европейские игры в столице Беларуси завершатся 30 июня.
Украинские «пляжники» победили испанцев, оставив Россию без плей-офф ЕИ-2019
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