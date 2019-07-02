Колобков: на Универсиаде-2023 будет задействовано наследие ЧМ по футболу

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал избрание Екатеринбурга столицей летней Универсиады-2023.
«Екатеринбург представил действительно сильную заявку. Для проведения соревнований будут задействованы 28 объектов, при этом часть из них — наследие чемпионата мира по футболу—2018.
Отмечу, что власти Свердловской области и лично губернатор Евгений Куйвашев в принципе уделяют большое внимание развитию спорта в регионе. Порядка 40 видов спорта входят в перечень базовых для области. Проводится активная работа по привлечению на Урал крупных международных соревнований.
Не сомневаюсь, Екатеринбург проведёт Универсиаду на высшем уровне. И в очередной раз докажет, что сегодня для россиян спорт – норма жизни», — цитирует Колобкова пресс-служба Министерства спорта России.
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