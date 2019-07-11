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Мамиашвили: такие, как Мутко, всегда будут неугодны

Мамиашвили: такие, как Мутко, всегда будут неугодны
Другие / Борьба 0

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда удовлетворить апелляцию вице-премьера, бывшего министра спорта России Виталия Мутко на пожизненный запрет на посещение Олимпийских игр.

«Я рад, что справедливость восторжествовала. Да, такие, как Мутко, всегда будут неугодны, куда удобнее использовать безынициативных, беззубых и управляемых „профессионалов“.

Вклад, который Мутко сделал в развитие российского спорта, его преданность делу и эффективность его работы в спорте переоценить невозможно», — приводит слова Мамиашвили ТАСС.

В 2017 году комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида не нашла доказательств прямого участия Мутко в манипуляциях с допинг-пробами российских спортсменов во время Игр-2014 в Сочи, но посчитала его ответственным за произошедшее, поскольку в эти годы Мутко возглавлял министерство спорта. МОК пожизненно запретил Мутко посещать Олимпийские игры.

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