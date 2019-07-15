Австралиец Холл выиграл гонку Red Bull Air Race на озере Балатон в Венгрии
Австралийский пилот Мэтт Холл одержал уверенную победу в первой в истории авиагонке на озере Балатон (Венгрия), тем самым обострив борьбу за звание чемпиона Red Bull Air Race.
Второй результат показал британец Бен Мёрфи, который впервые в карьере поднялся на подиум. Третьим стал канадец Пит Маклауд, впервые в этом сезоне войдя в тройку призёров.
Ранний вылет из списка претендентов на победу Ёсихидэ Муроя позволил действующему чемпиону миру чеху Мартину Шонке возглавить турнирную таблицу чемпионата мира, несмотря на сбитый пилон в «Финале четырёх».
Теперь судьба чемпионства решится в последней гонке сезона. Она пройдёт в Тибе (Япония) с 7 по 8 сентября. На родине Муроя один из пилотов сможет заработать до 28 очков.
Японец Муроя выиграл гонку Red Bull Air Race в Казани
- 15 июля 2019
-
16:31
-
16:23
-
15:48
-
15:19
-
14:55
-
14:01
-
13:52
-
13:20
-
12:41
-
12:02
-
11:22
-
11:04
-
10:51
-
10:33
-
10:25
-
09:37
-
09:19
-
09:07
- 14 июля 2019
-
23:34
-
20:31
-
19:34
-
19:01
-
18:51
-
17:30
-
16:41
-
16:24
-
15:40
-
14:55
-
14:23
-
13:53
-
13:12
-
12:43
-
11:52
-
11:38
-
11:27
Партнерский контент