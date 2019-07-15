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Австралиец Холл выиграл гонку Red Bull Air Race на озере Балатон в Венгрии

Австралиец Холл выиграл гонку Red Bull Air Race на озере Балатон в Венгрии
Другие / Прочие виды спорта 0

Австралийский пилот Мэтт Холл одержал уверенную победу в первой в истории авиагонке на озере Балатон (Венгрия), тем самым обострив борьбу за звание чемпиона Red Bull Air Race.

Второй результат показал британец Бен Мёрфи, который впервые в карьере поднялся на подиум. Третьим стал канадец Пит Маклауд, впервые в этом сезоне войдя в тройку призёров.

Ранний вылет из списка претендентов на победу Ёсихидэ Муроя позволил действующему чемпиону миру чеху Мартину Шонке возглавить турнирную таблицу чемпионата мира, несмотря на сбитый пилон в «Финале четырёх».

Теперь судьба чемпионства решится в последней гонке сезона. Она пройдёт в Тибе (Япония) с 7 по 8 сентября. На родине Муроя один из пилотов сможет заработать до 28 очков.

Японец Муроя выиграл гонку Red Bull Air Race в Казани
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