Китаянка Ши Тинмао выиграла золото ЧМ в прыжках в воду с трёхметрового трамплина

Китаянка Ши Тинмао завоевала золотую медаль в прыжках в воду с трёхметрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). Серебряным призёром стала её соотечественница Ван Хань. Бронза досталась австралийке Мэддисон Кини.
Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта. Кванджу
Женщины. Трёхметровый трамплин
1. Ши Тинмао (Китай) — 391,00.
2. Ван Хань (Китай) — 327,85.
3. Мэддисон Кини (Австралия) — 367,05.
Россиянка Елена Черных не смогла пробиться в финал соревнований в этом виде программы, Ульяна Клюева — в полуфинал.
В медальном зачёте чемпионата мира лидирует сборная Китая, завоевавшая 12 золотых, 7 серебряных и 1 бронзовую награды. Сборная России занимает второе место (7-4-0). Команда Германии идёт третьей (2-1-2).
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