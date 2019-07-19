Китаянка Ши Тинмао выиграла золото ЧМ в прыжках в воду с трёхметрового трамплина

Китаянка Ши Тинмао завоевала золотую медаль в прыжках в воду с трёхметрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). Серебряным призёром стала её соотечественница Ван Хань. Бронза досталась австралийке Мэддисон Кини.

Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта. Кванджу

Женщины. Трёхметровый трамплин

1. Ши Тинмао (Китай) — 391,00.

2. Ван Хань (Китай) — 327,85.

3. Мэддисон Кини (Австралия) — 367,05.

Россиянка Елена Черных не смогла пробиться в финал соревнований в этом виде программы, Ульяна Клюева — в полуфинал.

В медальном зачёте чемпионата мира лидирует сборная Китая, завоевавшая 12 золотых, 7 серебряных и 1 бронзовую награды. Сборная России занимает второе место (7-4-0). Команда Германии идёт третьей (2-1-2).