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Китаянка Ши Тинмао выиграла золото ЧМ в прыжках в воду с трёхметрового трамплина

Китаянка Ши Тинмао выиграла золото ЧМ в прыжках в воду с трёхметрового трамплина
Другие / Водные виды спорта 0

Китаянка Ши Тинмао завоевала золотую медаль в прыжках в воду с трёхметрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). Серебряным призёром стала её соотечественница Ван Хань. Бронза досталась австралийке Мэддисон Кини.

Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта. Кванджу
Женщины. Трёхметровый трамплин
1. Ши Тинмао (Китай) — 391,00.
2. Ван Хань (Китай) — 327,85.
3. Мэддисон Кини (Австралия) — 367,05.

Россиянка Елена Черных не смогла пробиться в финал соревнований в этом виде программы, Ульяна Клюева — в полуфинал.

В медальном зачёте чемпионата мира лидирует сборная Китая, завоевавшая 12 золотых, 7 серебряных и 1 бронзовую награды. Сборная России занимает второе место (7-4-0). Команда Германии идёт третьей (2-1-2).

Водные виды спорта. ЧМ-2019. Женщины. Трамплин 3 м
19 июля 2019 года, пятница. 14:45 МСК
1
Эстер Кин
Австралия
2
Инге Янсен
Нидерланды
3
Ян Йе Нг
Малайзия
Черных не вышла в финал чемпионата мира в прыжках в воду с 3-метрового трамплина
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