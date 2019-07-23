Австралийские тренеры связали «дело Хортона» с допингом в России

Австралийская ассоциация учителей и тренеров по плаванию (ASCTA) призвала Международную федерацию плавания к нулевой терпимости к допингу. Ранее на чемпионате мира в Кванджу австралиец Мак Хортон отказался подниматься на подиум вместе с трёхкратным олимпийским чемпионом из Китая Сунь Яном, который замешан в допинговом скандале.
FINA в ответ направила Хортону письмо с предупреждением.
«Когда организация вроде FINA, которой доверено управление нашим видом спорта и создание справедливых условий для всех, не может этого делать и не защищает права чистых спортсменов, это приводит к тому, что спортсмены сами делают заявления. На протяжении слишком долгого времени от руководящих органов не было никакого адекватного ответа, что привело к кризису. От спортсменов ГДР в 70-х и 80-х до представителей Китая и России в недавнем прошлом мы слышим повторяющиеся систематические обвинения в нарушениях, которые никто не стал проверять.
Пришло время нулевой терпимости к допинговым нарушителям. Если кого-то признали виновным в применении допинга, должна последовать пожизненная дисквалификация. Такова политика Международной лиги плавания. FINA стоит следовать этому примеру.
Вместо того чтобы направлять письма с предупреждениями чистым спортсменам, которые делают заявления, международные федерации должны сами решать проблемы, а не создавать их своим бездействием», — приводит текст заявления ассоциации Swimming World Magazine.
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