Россиянка Зюзина завоевала олимпийскую лицензию в классе «Лазер-радиал»
Яхтсменка Екатерина Зюзина завоевала олимпийскую лицензию сборной России на летние Игры 2020 года в Токио (Япония). На чемпионате мира по парусному спорту в классе «Лазер-радиал» в Сакаиминато (Япония) она заняла 45-е место. Олимпийская лицензия, которую завоевала Зюзина, именной не является.
Золото выиграла представительница Дании Анне-Мари Риндом. Серебряным призёром стала голландка Марит Бауместер. Третий результат продемонстрировала британка Элисон Янг.
Ещё одна россиянка Валерия Ломаченко заняла 85-е место.
Летняя Олимпиада-2020 пройдёт с 24 июля по 9 августа. Токио был назван столицей Игр-2020 на сессии МОК в Буэнос-Айресе 7 сентября 2013 года. На проведение Олимпиады также претендовали Мадрид (Испания) и Стамбул (Турция).
Представлен дизайн медалей Олимпиады 2020 года в Токио
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