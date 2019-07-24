Строкова одержала победу в метании диска на ЧР, показав лучший результат сезона
На юбилейном, 100-м чемпионате России по лёгкой атлетике, который проходит в Чебоксарах, Екатерина Строкова победила в метании диска.
Строкова показала лучший результат сезона — 63,06 метра. Второй стала Наталья Карпова (59,68). Призовую тройку замкнула Елена Панова (58,48).
Необходимый норматив для попадания на Олимпиаду 2020 года в Токио — 63,50 метра.
На чемпионате России будет разыграно 40 комплектов наград. Турнир завершится 27 июля.
Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Чебоксары
Метание диска. Женщины
1. Екатерина Строкова — 63,06
2. Наталья Карпова — 59,68
3. Елена Панова — 58,48.
- 24 июля 2019
-
19:32
-
19:17
-
18:44
-
17:59
-
17:36
-
17:16
-
16:10
-
15:51
-
15:20
-
15:11
-
15:04
-
14:32
-
14:18
-
13:57
-
13:43
-
11:58
-
11:48
-
11:16
-
11:01
-
10:38
-
10:33
-
10:18
-
10:01
-
09:50
-
09:24
-
09:16
-
09:00
-
08:55
-
08:48
-
00:43
- 23 июля 2019
-
23:55
-
23:03
-
22:36
-
22:03
-
21:43
Партнерский контент