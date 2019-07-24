Строкова одержала победу в метании диска на ЧР, показав лучший результат сезона

На юбилейном, 100-м чемпионате России по лёгкой атлетике, который проходит в Чебоксарах, Екатерина Строкова победила в метании диска.

Строкова показала лучший результат сезона — 63,06 метра. Второй стала Наталья Карпова (59,68). Призовую тройку замкнула Елена Панова (58,48).

Необходимый норматив для попадания на Олимпиаду 2020 года в Токио — 63,50 метра.

На чемпионате России будет разыграно 40 комплектов наград. Турнир завершится 27 июля.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Чебоксары

Метание диска. Женщины

1. Екатерина Строкова — 63,06

2. Наталья Карпова — 59,68

3. Елена Панова — 58,48.