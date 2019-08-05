Пловец Лохте, отбывший 14-месячную дисквалификацию, победил на чемпионате США
Шестикратный олимпийский чемпион американец Райан Лохте, который отбыл 14-месячную дисквалификацию, занял первое место на чемпионате США по плаванию на дистанции 200 м комплексом, его результат — 1.57,26.
Напомним, 24 мая 2018 года Лохте разместил в соцсетях фото, на котором ему делают внутривенную инъекцию. По антидопинговому кодексу это запрещено при отсутствии терапевтического исключения, которого спортсмен не получал. В результате Лохте был дисквалифицирован на 14 месяцев. Срок его отстранения закончился 24 июля 2019 года.
Ранее 35-летний американец заявлял, что нацелен выступить на Олимпиаде 2020 года. Игры в Токио станут для него пятыми по счёту.
Лохте – обладатель 39 золотых медалей чемпионатов мира.
Фелпс прокомментировал возвращение Лохте после дисквалификации
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