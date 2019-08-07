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Белорусская пловчиха Герасименя завершила спортивную карьеру

Белорусская пловчиха Герасименя завершила спортивную карьеру
Другие / Водные виды спорта 0

Белорусская пловчиха Александра Герасименя на пресс-конференции в Национальном олимпийском комитете страны заявила, что завершает карьеру. 33-летняя спортсменка является двукратной чемпионкой мира и Европы, а также призёром Олимпийских игр.

«Я больше всех хотела поехать на Олимпиаду 2020 года. Как никто другой! Но давайте говорить откровенно: я не готова пока взять медаль. Я не вижу себя на Олимпиаде. Будет честно сказать, что я заканчиваю спортивную карьеру и ухожу из спорта, но недалеко. У меня есть плавательный клуб и много других проектов», — приводит слова Герасимени Tut.by.

Герасименя завоевала серебряные награды на Играх 2012 года в Лондоне (50 и 100 м вольным стилем) и бронзовую медаль ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро (50 м вольным стилем).

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Источник: Tut

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