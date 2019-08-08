Россиянин Сиваков стал вторым на шестом этапе «Тура Польши»

Россиянин Павел Сиваков, выступающий за команду Ineos, показал второй результат на шестом этапе многодневной велогонки Мирового тура «Тур Польши».
Победу одержал датчанин Йонас Вингегор (Jumbo-Visma), преодолевший дистанцию за 4 часа 7 минут 13 секунд. Третьим финишировал представитель Австралии Джей Хиндли (Sunweb).
В генеральной классификации лидирует Вингегор. На втором месте — Сиваков, на третьем — Хиндли.
«Тур Польши». Шестой этап. Закопане – Косцелиско. 160 км
1. Йонас Вингегард (Дания, Jumbo-Visma) – 4.07,13
2. Павел Сиваков (Россия, INEOS) – то же время
3. Джей Хиндли (Австралия, Team Sunweb) – то же время.
Общий зачёт после 6-го этапа:
1. Йонас Вингегард (Дания, Jumbo-Visma) – 22.13,57
2. Павел Сиваков (Россия, INEOS) –+0,04
3. Джей Хиндли (Австралия, Team Sunweb) –+0,06.
- 8 августа 2019
-
23:27
-
22:45
-
22:37
-
19:56
-
17:41
-
17:25
-
15:27
-
13:57
-
12:59
-
10:56
-
09:56
-
00:23
- 7 августа 2019
-
23:11
-
21:01
-
20:39
-
18:06
-
17:20
-
13:40
-
12:56
-
10:54
-
09:36
- 6 августа 2019
-
22:41
-
22:07
-
21:24
-
20:17
-
20:00
-
18:11
-
17:15
-
16:45
-
16:29
-
15:23
-
14:44
-
13:59
-
12:51
-
12:39