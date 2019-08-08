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Россиянин Сиваков стал вторым на шестом этапе «Тура Польши»

Россиянин Сиваков стал вторым на шестом этапе «Тура Польши»
Другие / Велоспорт 0

Россиянин Павел Сиваков, выступающий за команду Ineos, показал второй результат на шестом этапе многодневной велогонки Мирового тура «Тур Польши».

Победу одержал датчанин Йонас Вингегор (Jumbo-Visma), преодолевший дистанцию за 4 часа 7 минут 13 секунд. Третьим финишировал представитель Австралии Джей Хиндли (Sunweb).

В генеральной классификации лидирует Вингегор. На втором месте — Сиваков, на третьем — Хиндли.

«Тур Польши». Шестой этап. Закопане – Косцелиско. 160 км

1. Йонас Вингегард (Дания, Jumbo-Visma) – 4.07,13
2. Павел Сиваков (Россия, INEOS) – то же время
3. Джей Хиндли (Австралия, Team Sunweb) – то же время.

Общий зачёт после 6-го этапа:

1. Йонас Вингегард (Дания, Jumbo-Visma) – 22.13,57
2. Павел Сиваков (Россия, INEOS) –+0,04
3. Джей Хиндли (Австралия, Team Sunweb) –+0,06.

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