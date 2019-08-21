Россиянка Косецкая проиграла во втором круге ЧМ по бадминтону в Базеле

Россиянка Евгения Косецкая во втором круге чемпионата мира по бадминтону в Базеле (Швейцария) уступила японке Нодзоми Окухаре со счётом 12:21, 14:21. Она была последней представительницей России на турнире в одиночном разряде.

На старте парных соревнований россиянки Екатерина Болотова и Алина Давлетова обыграли англичанок Хлою Берч и Лорен Смит — 21:17, 21:15.

У мужчин в первом круге парного турнира российский дуэт Владимир Иванов/Иван Созонов (Россия) нанёс поражение Мохамаду Арифу и Нуру Азриину из Малайзии со счётом 21:12, 21:19.

Чемпионат мира завершится 25 августа. Первое мировое первенство по бадминтону прошло в 1977 году в Мальме (Швеция). Чаще других на чемпионатах мира побеждали китайские спортсмены, завоевавшие 65 золотых медалей.