Россиянка Косецкая проиграла во втором круге ЧМ по бадминтону в Базеле
Россиянка Евгения Косецкая во втором круге чемпионата мира по бадминтону в Базеле (Швейцария) уступила японке Нодзоми Окухаре со счётом 12:21, 14:21. Она была последней представительницей России на турнире в одиночном разряде.
На старте парных соревнований россиянки Екатерина Болотова и Алина Давлетова обыграли англичанок Хлою Берч и Лорен Смит — 21:17, 21:15.
У мужчин в первом круге парного турнира российский дуэт Владимир Иванов/Иван Созонов (Россия) нанёс поражение Мохамаду Арифу и Нуру Азриину из Малайзии со счётом 21:12, 21:19.
Чемпионат мира завершится 25 августа. Первое мировое первенство по бадминтону прошло в 1977 году в Мальме (Швеция). Чаще других на чемпионатах мира побеждали китайские спортсмены, завоевавшие 65 золотых медалей.
Россиянка Косецкая вышла во второй круг чемпионата мира по бадминтону
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