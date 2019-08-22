Рекордсмен мира американский спринтер Коулман пропустил 3 допинг-теста за год
Рекордсмен мира в беге на 60 м американский спринтер Кристиан Коулман пропустил три допинг-теста за последние 12 месяцев и может быть дисквалифицирован на длительный срок, сообщает Daily Mail.
Таким образом, 23-летний спортсмен может пропустить предстоящий чемпионат мира по лёгкой атлетике в Дохе (Катар) и летние Олимпийские игры 2020 года в Токио (Япония).
На чемпионате мира 2017 года Коулман завоевал две серебряные медали (100 м и эстафета 4х100 м). В 2018 году Кристиан выиграл золото на чемпионате мира в помещении на дистанции 60 м.
В феврале 2018 года он установил мировой рекорд в беге на 60 м на чемпионате США в помещении — 6,34 секунды.
Чемпионат мира по лёгкой атлетике пройдёт в Дохе с 28 сентября по 6 октября.
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