Олимпийский чемпион Обмочаев: очень не хочется судиться с «Белогорьем»

Олимпийский чемпион либеро Алексей Обмочаев рассказал, почему расторг контракт с белгородским «Белогорьем».

«Это произошло по обоюдному согласию, хотя у меня был ещё год контракта. В клубе, видимо, посчитали, что у меня слишком высокая зарплата. С моей стороны тоже появились финансовые претензии. Всё дело в том, что по условиям контракта я получаю 55% зарплаты по ходу сезона и 45% – после его завершения. Я рассчитывал на эти деньги, чтобы нормально провести отпуск с семьей, но их не получил. На фоне этого начался разлад.



Кстати, деньги не выплатили до сих пор. У меня есть документ, что клуб признаёт этот долг, но пока нет никаких подвижек. Надеюсь, что в ближайшее время эта проблема будет решена – очень не хочется судиться с клубом, который в 2016 году дал мне шанс вернуться в большой волейбол. Я бесконечно благодарен Геннадию Яковлевичу Шипулину, что тогда поверил в меня», — цитирует Обмочаева «Спорт Бизнес Online».

Обмочаев также поделился подробностями конфликта с тренером Слободаном Ковачем.

«Во время гостевого матча с «Зенитом» (Санкт-Петербург) я погорячился – подошёл к тренеру и попросил его позволить мне играть не только в приёме, но и в защите. Соперник в меня почти не подавал, игрового тонуса не хватало. Тренер отказал, я на эмоциях пнул бутылку с водой – ему эта выходка не понравилась. Я потерял место в составе, полтора месяца меня если и заявляли, то как полевого игрока. Мы общались с Ковачем – он сказал, что тренер не должен объяснять игрокам свои решения.



В этот момент мне сказали искать новую команду. Потом был матч с «Уралом», в котором я удачно вышел на замену. После этого я вернулся в состав. Шипулин сказал, что я останусь в «Белогорье» и не надо переживать за будущее. С Ковачем тоже отношения наладились – я стал стабильно играть, в том числе в решающих матчах плей-офф.



Тяжело только принимать или только защищаться. Об этом и Валя Голубев рассказывал в недавнем интервью. В приёме важна концентрация, но нет того драйва, что в защите. Для меня защита всегда была самым любимым элементом волейбола – я кайфую от этого. Мне этого не хватало, и я не промолчал. Зря вспылил. Потом понял, что был неправ и сосредоточился на тех функциях, которые от меня требуются. Тренеру виднее, у кого что лучше получается», – сказал Обмочаев.