Панков покинул пост главного тренера женской сборной России по волейболу

Главный тренер женской сборной России по волейболу Вадим Панков ушёл в отставку. Он попросил Всероссийскую федерацию волейбола освободить его от занимаемой должности по состоянию здоровья.
«ВФВ удовлетворяет данную просьбу. Мы желаем Вадиму Анатольевичу здоровья и всего наилучшего. Конечно, не всё получилось, так как планировалось, но во время нахождения Вадима Анатольевича на посту главного тренера было много хорошего. Панков останется в тренерской обойме ВФВ, вероятнее всего, в качестве тренера молодёжных и университетских команд.
На предстоящий Кубок мира в Японию в качестве временно исполняющего обязанности главного тренера женской сборной России поедет Сержио Бузато», — цитирует президента ВФВ Станислава Шевченко официальный сайт федерации.
Панков работал со сборной с января 2018 года. На прошедшем чемпионате Европы россиянки дошли до четвертьфинала, а в розыгрыше Лиги наций заняли 14-е место. Сборная России завоевала путёвку на Олимпиаду-2020, выиграв квалификационный турнир в Калининграде.
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