Алиомаров: я назвал себя сумасшедшим, но результат россиянок на ЧМ вы видите

Исполняющий обязанности главного тренера женской сборной России по борьбе Магомед Алиомаров оценил выступление подопечных на чемпионате мира в Нур-Султане (Казахстан). Россиянки завоевали две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.

«Говоря о наших результатах, думаю, мы перевернули историю. Когда нам весь мир доказывал, что женская российская борьба упала — во Франции, в Венгрии, где не было ни одной медали… Говорили, что наша женская борьба упала и не поднимется.

Когда речь шла о смене тренеров, в том числе главного, Михаил Мамиашвили вызвал меня в кабинет при Омаре Муртазалиеве и сказал: «Омар Магомедович, нужно быть сумасшедшим, чтобы взять команду в таком состоянии и обещать её реанимировать к чемпионату мира и Олимпиаде». В этот момент я ему ответил: «Считайте, что этот сумасшедший — я. Я отвечаю вам за эту команду». И я ответил — вы видите результат", — сказал Алиомаров.

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