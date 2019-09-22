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Президент IAAF Коу: трансгендеры становятся проблемой для мирового спорта

Президент IAAF Коу: трансгендеры становятся проблемой для мирового спорта
Другие / Лёгкая атлетика 0

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу высказался о недопуске на чемпионат мира южноафриканской бегуньи Кастер Семени, отказавшейся применять гормональные препараты для понижения уровня тестостерона.

«Важно сохранить женский спорт. Возможно, через 30-40 лет у общества будет другое мнение. Но в настоящий момент моя обязанность заключалась в том, чтобы защитить наши классификации. Речь идёт не об отдельном спортсмене, не о конкретной стране, не о континенте. Я не считаю это личной проблемой.

Уверен, было принято верное решение, и причины, на основании которых были введены эти правила, считаю вескими, и, самое главное, за них проголосовало большинство совета. Надеюсь, Семеня вернётся на дорожку и спортсмены с такой особенностью прибегнут к помощи медицины, что позволит им выступать.

Знаете, трансгендеры становятся серьёзной проблемой не только для лёгкой атлетики, но и для многих других видов спорта. Счастлив, что наш вид спорта достаточно смел, чтобы бросить вызов этим вопросам. Такая позиция не всегда популярна, но, как правило, она верна», — приводит слова Коу Inside the Games.

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