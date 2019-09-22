Голосницкий: российским регбистам не хватает выносливости

Защитник сборной России по регби Кирилл Голосницкий проанализировал первую игру команды на Кубке мира в Японии. Россияне проиграли хозяевам турнира со счётом 10:30.

«Мы целый год готовились к этой игре. Первый матч Кубка мира — огромное событие. Японцы пытались нам навязать быструю игру, и во втором тайме им это удалось. Нам не хватило выносливости, поэтому попытки полетели одна за другой. Но мы выходили побеждать и верили в победу, хотя знали, что в нас особенно никто не верил. И всё равно смогли доказать, что можем навязать свою игру кому угодно.

Будем готовиться к матчу против Самоа. Они такие же большие, как и мы — посмотрим, кто победит", — приводит слова Голосницкого официальный сайт Федерации регби России.