Фадзаев: поединок Сидаков — Барроуз надо детям показывать

Первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России, двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Арсен Фадзаев прокомментировал победу Заурбека Сидакова на чемпионате мира в Нур-Султане. В полуфинале соревнований до 74 кг Фадзаев победил американца Джордана Барроуза, а в решающей схватке оказался сильнее итальянского борца Франка Чамизо. Фадзаев был секундантом Сидакова в финале.
«То, что я вышел под ковер — это не усиление нашего угла, но здесь присутствует моральная сторона. Мы с Сидаковым ещё месяц назад договорились, Заур спрашивал: будете секундировать? Но с главным тренером мы договорились: только финал. Знаете, было тяжело. Но, думаю, не так тяжело, как самому Сидакову. Я секундировал только одну встречу, но у меня село горло. Мы недооцениваем тренерскую работу — это очень тяжёлый труд. Вы бы видели личных тренеров наших чемпионов — как они дёргаются, как они переживают. Поэтому я хотел бы сказать спасибо всем личным тренерам, которые воспитали ребят — чемпионов мира. Главный тренер создал коллектив, атмосферу, подводит ребят к основным стартам — но с врожденным талантом каждого из членов нашей команды работают на местах, в регионах.
С Барроузом я был более спокоен, чем с Чамизо. У американца, на самом деле, один опасный приём — проход в две ноги, и козырь в том, что не так важно с какой дистанции он этот приём проводит. А итальянец — более разносторонний, более опасный. Конечно, встреча с Барроузом была сложной, и Сидаков в очередной раз показал, что нужно бороться до конца, и доказал, что готов вырывать победы. А Барроуз уже был уверен, что выход в финал от него не уйдёт. Знаете, детям нужно показывать именно такие встречи, как полуфинал чемпионата мира этого года „Сидаков — Барроуз“, этот поединок мотивирует юных борцов для больших побед на большом ковре!» — цитирует Фадзаева официальный сайт ФСБР.
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