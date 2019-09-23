Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Тренер «Чеховских медведей»: нельзя думать о победе, пропуская 38 мячей за матч

Тренер «Чеховских медведей»: нельзя думать о победе, пропуская 38 мячей за матч
Другие / Гандбол 0

Тренер «Чеховских медведей» Виталий Иванов оценил игру команды в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с датским клубом GOG. Чемпионы России по гандболу проиграли в гостях со счётом 31:38.

«Матч получился интересным для болельщиков, но не таким напряжённым, как нам бы хотелось. Поздравляю «Гудме» с победой, очевидно, что соперник доволен результатом. Основная причина поражения – неважная игра в защите. Когда пропускаешь 38 мячей за матч, невозможно рассчитывать на победу. Основные проблемы исходили не из контратак, а из того, что датчанам удавалось доводить мяч до края, откуда нам забивали голы. Будем серьёзно разбираться, почему мы так плохо сыграли в защите», – цитирует Иванова пресс-служба Федерации гандбола России.

«Чеховские медведи» проиграли датскому клубу в матче Лиги чемпионов
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент