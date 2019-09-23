Тренер «Чеховских медведей»: нельзя думать о победе, пропуская 38 мячей за матч

Тренер «Чеховских медведей» Виталий Иванов оценил игру команды в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с датским клубом GOG. Чемпионы России по гандболу проиграли в гостях со счётом 31:38.

«Матч получился интересным для болельщиков, но не таким напряжённым, как нам бы хотелось. Поздравляю «Гудме» с победой, очевидно, что соперник доволен результатом. Основная причина поражения – неважная игра в защите. Когда пропускаешь 38 мячей за матч, невозможно рассчитывать на победу. Основные проблемы исходили не из контратак, а из того, что датчанам удавалось доводить мяч до края, откуда нам забивали голы. Будем серьёзно разбираться, почему мы так плохо сыграли в защите», – цитирует Иванова пресс-служба Федерации гандбола России.