Игрок сборной России по регби Гайсин: сложно биться в стену и не набирать очков

Полузащитник сборной России по регби Рамиль Гайсин поделился впечатлениями от второго матча команды на Кубке мира в Японии. Россияне проиграли Самоа со счётом 9:34, хотя после первого тайма подопечные Лина Джонса вели – 6:5.

«Больше всего эмоций у меня от того, что я не ожидал увидеть полный стадион в Кумагае. Было очень много болельщиков, которые прекрасно поддерживали и нас, и самоанцев. Мы отлично слышали российских болельщиков, спасибо им, что приехали!

Конечно, в нашей игре были хорошие моменты. Возможно, счёт не отражает того, что было на поле. Но соперник провёл несколько отличных контратак, показав, что обладает очень быстрыми игроками. В каких-то моментах мы просели, где-то, наверное, не хватило «физики». Нам надо лучше разбирать игроков Самоа, стараться не давать им реализовать свои индивидуальные качества, в чём они очень сильны.

Я вышел во втором тайме и очень хотел играть, но, возможно, в каких-то моментах переигрывал, когда надо было сыграть ногой и дать ребятам подышать, поскольку к тому времени они получили серьёзную нагрузку. Во втором тайме мы минут 10 сидели около зачётки Самоа, но не смогли дожать соперника. Немного концентрации нам не хватает в завершающей стадии, чтобы совершить попытку. Сложно биться в стену и не набирать очков, после таких моментов команде становится морально тяжело и наступает опустошение. Соверши мы занос, то имели бы шансы сократить разницу в счёте и постараться догнать самоанцев", – цитирует Гайсина официальный сайт Федерации регби России.

Кушнарёв: у российских регбистов не оказалось Х-фактора, чтобы обыграть Самоа

Капитан сборной России по регби: респектуем нашим самоанским братьям!