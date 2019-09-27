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Тренер по лёгкой атлетике из Чувашии узнал об исках спортсменов к РУСАДА из СМИ

Тренер по лёгкой атлетике из Чувашии узнал об исках спортсменов к РУСАДА из СМИ
Другие / Лёгкая атлетика 0

Главный тренер по лёгкой атлетике Центра спортивной подготовки сборных Чувашии Николай Панфилов заявил, что спортсмены не ставили его в известность о подаче в суд исковых заявлений о защите чести и достоинства.

На минувшей неделе девять российских спортсменов обратились в Савеловский суд Москвы после интервью президента Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса французскому изданию L'Equipe. Ганус заявил о запрещённых переливаниях крови атлетам под прикрытием со стороны региона.

«Я слышал, что подают заявления. Однако о том, что они уже поданы, не был в курсе. Позже узнал из СМИ. Я не организовывал никаких акций, не инициировал исковые заявления», — приводит слова Панфилова ТАСС.

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