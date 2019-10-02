Рудакова: не строила иллюзий. Попадание в финал ЧМ было бы чудом

Российская легкоатлетка Вера Рудакова, не сумевшая выйти в финал в беге на 400 м с барьерами, поделилась впечатлениями от своего выступления.



«Недовольна тем, что пробежала хуже, чем в четвертьфинале. После разминки думала, что всё сложится получше. Возможно, адреналина во мне было больше, чем вчера. Где-то я его сама хотела искусственно выработать. Настраивала себя на бег побыстрее. Первая половина получилась быстрее, а вторая – похуже.



Если говорить объективно, то по результатам сезона я слабее, чем девчонки, которые вышли в финал. Поэтому я не строила особых иллюзий. Было бы чудом попасть в финал, но надо быть реалистом. На данный момент ограничимся полуфиналом. Надеюсь, что следующий год будет успешнее.



Честно говоря, я не очень хорошо переношу жару, поэтому здесь приходилось терпеть. Но, кстати, вечером было довольно комфортно сегодня. Я даже немного побегала на улице, а на самом стадионе вообще всё здорово. Мне не на что жаловаться, я всем довольна. Пустые трибуны? Я на них особо не смотрела, концентрировалась на своей дорожке. Видимо, здесь хорошая акустика, потому что чувствуется, что поддержка тут серьёзная.



Есть ощущение, что катарцы немного медлительные, никуда не спешат, бывает, что долго ждём, пока поедет автобус. Но в целом это мелочи, которые не портят общую картину», — передаёт слова Рудаковой корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.