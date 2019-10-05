Антигерой финала ЧМ в беге на 110 м/б Маклеод дал совет своим соперникам

Серебряный призёр чемпионата мира – 2019 по лёгкой атлетике в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков перевёл для российских болельщиков пост своего соперника Омара Маклеода из Ямайки.

В финальном забеге Маклеод толкал испанца Орландо Ортегу, за что был дисквалифицирован. Упав, Маклеод финишировал последним, а Ортеге после протестов его сборной была присуждена вторая бронзовая медаль.

«Прошедшие несколько дней я тут всё обдумывал… вся тяжелая работа, все жертвы, риски, всё упорство и т. д. почти оправдались, потому что я был так близок к тому, чтобы защитить титул… Пока я не осознал, что здесь в Дохе выиграл намного больше золота в других вещах, за которые я благодарен и которые оправдали себя. За прошедший год я стал сильнее и мудрее, нашёл отличного тренера и лучших в мире партнёров, отличного массажиста и среду, которую беспрестанно искал годами. Это всё золотые медали для меня. Но, честно, самая большая золотая медаль, с которой я ушёл с этого чемпионата — факт, что, когда я стоял в среду вечером в 11 часов на 4-й дорожке в финале, в моих мыслях не было сомнений, что я лучший барьерист мира и что я пришёл сюда готовым, уверенным и в лучшей за всю карьеру форме. 2 месяца назад я и вправду не мог подумать, что хотя бы доберусь до финала.

Я горжусь тем, как я соревновался, теми бесстрашием и свершениями, что я продемонстрировал.

Я также уезжаю из Дохи невредимым, зная, что моя карьера в хороших руках и что я вернусь ещё сильнее, чем раньше. Поздравляю всех финалистов, которые достойно представили себя и свои страны.

Маленький совет остальным атлетам: не бойтесь выходить из зоны комфорта и рисковать насколько это необходимо для карьеры и счастья. Позаботьтесь о том, чтобы быть в лучшей ситуации, чтобы быть лучшей версией себя, всегда! Другими словами, не сидите на месте!» — процитировал Шубенков Маклеода на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Сергея Шубенкова.

На этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате Маклеод в падении на финише сбил Шубенкова. Россиянин выиграл, но затем вынужден был пропустить два месяца в середине сезона, чтобы восстановиться после травмы.

«Давайте устроим ему забастовку!» Да что вообще творит этот «чёртов Маклеод»? Ямайский бегун испортил сезон Шубенкову и продолжает выбивать соперников с дорожки. Никто и не думает его наказывать.