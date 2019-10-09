Тренер сборной Польши по волейболу: Саммельвуо нужно быть осторожным

Главный тренер мужской сборной Польши по волейболу Витал Хейнен поделился впечатлениями от победы в матче с командой России на Кубке мира в Японии со счётом 3:1 (25:27, 25:21, 25:18, 25:22).
«В первую очередь хочу отметить, что из всех команд Аргентина и Россия показывают очень хороший волейбол, поэтому мы знали, что матч будет непростым. Думаю, главным изменением в сборной России с новым тренером стало то, что команда заиграла в более умный волейбол. Нам приходилось усердно работать, чтобы зарабатывать очки.
Мы провели нормальный матч. У нас были шансы выиграть первый сет, но сделать это не удалось. Думаю, Саммельвуо нужно быть осторожным, капитан его команды прав: ошибки на подаче могут быть решающими», — приводит слова Хейнена официальный сайт FIVB.
Завтра, 10 октября, сборная России сыграет с японцами, а поляки встретятся с командой Египта.
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