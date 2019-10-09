Сборная России — пятая в таблице Кубка мира по волейболу после шести матчей
На проходящем в Японии мужском Кубке мира по волейболу все команды провели по шесть матчей. Сборная России, одержавшая три победы, занимает пятое место в турнирной таблице.
Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Япония
Турнирная таблица
1. Бразилия — 6 побед — 0 поражений (18 очков).
2. США — 5-1 (16).
3. Польша — 5-1 (15).
4. Япония — 4-2 (12).
5. Россия — 3-3 (9).
6. Италия — 3-3 (8, сеты — 10:11).
7. Канада — 3-3 (8, сеты — 12:14).
8. Египет — 2-4 (7).
9. Иран — 2-4 (6, сеты — 10:14).
10. Аргентина — 2-4 (6, сеты — 10:15).
11. Австралия — 1-5 (2).
12. Тунис — 0-6 (1).
Завтра, 10 октября, подопечные Туомаса Саммельвуо сыграют с командой Японии.
В 2015 году победителем мужского Кубка мира стала сборная США. Команда России заняла четвёртое место.
Мужская сборная России по волейболу проиграла Польше на Кубке мира
Тренер сборной Польши по волейболу: Саммельвуо нужно быть осторожным
Саммельвуо рассказал о причинах поражения в матче с Польшей на Кубке мира
- 9 октября 2019
-
15:09
-
14:53
-
14:49
-
14:03
-
13:51
-
13:46
-
13:27
-
13:19
-
13:13
-
12:45
-
12:40
-
12:03
-
11:20
-
11:09
-
10:52
-
09:49
-
09:47
-
09:19
-
08:48
-
00:41
-
00:22
- 8 октября 2019
-
23:24
-
21:37
-
21:30
-
20:39
-
20:00
-
19:38
-
18:50
-
18:00
-
17:34
-
16:10
-
15:29
-
15:24
-
14:42
-
14:15
Партнерский контент