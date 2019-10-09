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Сборная России — пятая в таблице Кубка мира по волейболу после шести матчей

Сборная России — пятая в таблице Кубка мира по волейболу после шести матчей
Другие / Волейбол 0

На проходящем в Японии мужском Кубке мира по волейболу все команды провели по шесть матчей. Сборная России, одержавшая три победы, занимает пятое место в турнирной таблице.

Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Япония
Турнирная таблица
1. Бразилия — 6 побед — 0 поражений (18 очков).
2. США — 5-1 (16).
3. Польша — 5-1 (15).
4. Япония — 4-2 (12).
5. Россия — 3-3 (9).
6. Италия — 3-3 (8, сеты — 10:11).
7. Канада — 3-3 (8, сеты — 12:14).
8. Египет — 2-4 (7).
9. Иран — 2-4 (6, сеты — 10:14).
10. Аргентина — 2-4 (6, сеты — 10:15).
11. Австралия — 1-5 (2).
12. Тунис — 0-6 (1).

Завтра, 10 октября, подопечные Туомаса Саммельвуо сыграют с командой Японии.

В 2015 году победителем мужского Кубка мира стала сборная США. Команда России заняла четвёртое место.

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