Сборная России — пятая в таблице Кубка мира по волейболу после шести матчей

На проходящем в Японии мужском Кубке мира по волейболу все команды провели по шесть матчей. Сборная России, одержавшая три победы, занимает пятое место в турнирной таблице.



Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Япония

Турнирная таблица

1. Бразилия — 6 побед — 0 поражений (18 очков).

2. США — 5-1 (16).

3. Польша — 5-1 (15).

4. Япония — 4-2 (12).

5. Россия — 3-3 (9).

6. Италия — 3-3 (8, сеты — 10:11).

7. Канада — 3-3 (8, сеты — 12:14).

8. Египет — 2-4 (7).

9. Иран — 2-4 (6, сеты — 10:14).

10. Аргентина — 2-4 (6, сеты — 10:15).

11. Австралия — 1-5 (2).

12. Тунис — 0-6 (1).



Завтра, 10 октября, подопечные Туомаса Саммельвуо сыграют с командой Японии.

В 2015 году победителем мужского Кубка мира стала сборная США. Команда России заняла четвёртое место.

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