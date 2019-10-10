Велогонщики Закарин и Власов выступят в классической гонке «Тура Ломбардии»
Российские велогонщики Ильнур Закарин и Александр Власов смогут принять участие в монументальной классической гонке «Тур Ломбардии».
Гонка протяжённостью 243 км состоится 12 октября. Её маршрут пройдёт от Бергамо до Комо.
Власов вошёл в состав «Газпром-Русвело», сообщает пресс-служба команды. С 2020 года Александр будет выступать за казахстанскую «Астану».
Ранее стало известно, что российский велогонщик Павел Кочетков подписал контракт с командой Мирового тура CCC Team и присоединится к Закарину. Соглашение между сторонами рассчитано на 2020 и 2021 годы. На профессиональном уровне 33-летний Кочетков выступал за команды «Русвело» и Katusha-Alpecin, в составе которых восемь раз принимал участие в Гранд-турах.
Велогонщик Кочетков присоединился к Закарину в CCC Team
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