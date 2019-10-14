Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Пловец Рылов первенствовал на дистанции 100 м на спине на этапе ISL в Неаполе

Пловец Рылов первенствовал на дистанции 100 м на спине на этапе ISL в Неаполе
Другие / Водные виды спорта 0

Российский пловец Евгений Рылов завоевал ещё две медали на этапе Международной лиги плавания (ISL) в Неаполе (Италия).

Рылов одержал победу на дистанции 100 метров на спине. Второе место занял итальянец Симоне Саббиони, третьим стал австралиец Митч Ларкин. Также Евгений поделил с южноафриканцем Чадом Ле Кло второе место в заплыве на 100 метров вольным стилем. Победу одержал американец Калеб Дрессел.

Плавание. Этап Международной лиги плавания. Неаполь, Италия
Мужчины. Спина. 100 м

1. Евгений Рылов (Россия) – 50,25.
2. Симоне Саббиони (Италия) — 50,78.
3. Митч Ларкин (Австралия) — 50,87.

Вольный стиль, 100 м

1. Калеб Дрессел (США) — 45,77.
2. Евгений Рылов (Россия) – 46,72.
3. Чад Ле Кло (ЮАР) – 46,72.

Рылов выиграл заплыв на 200 м на спине на этапе ISL в Неаполе
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019