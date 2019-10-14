Пловец Рылов первенствовал на дистанции 100 м на спине на этапе ISL в Неаполе
Российский пловец Евгений Рылов завоевал ещё две медали на этапе Международной лиги плавания (ISL) в Неаполе (Италия).
Рылов одержал победу на дистанции 100 метров на спине. Второе место занял итальянец Симоне Саббиони, третьим стал австралиец Митч Ларкин. Также Евгений поделил с южноафриканцем Чадом Ле Кло второе место в заплыве на 100 метров вольным стилем. Победу одержал американец Калеб Дрессел.
Плавание. Этап Международной лиги плавания. Неаполь, Италия
Мужчины. Спина. 100 м
1. Евгений Рылов (Россия) – 50,25.
2. Симоне Саббиони (Италия) — 50,78.
3. Митч Ларкин (Австралия) — 50,87.
Вольный стиль, 100 м
1. Калеб Дрессел (США) — 45,77.
2. Евгений Рылов (Россия) – 46,72.
3. Чад Ле Кло (ЮАР) – 46,72.
Рылов выиграл заплыв на 200 м на спине на этапе ISL в Неаполе
- 14 октября 2019
-
00:57
-
00:43
-
00:17
-
00:09
- 13 октября 2019
-
23:53
-
23:17
-
23:07
-
22:05
-
21:44
-
20:52
-
20:26
-
19:56
-
19:34
-
19:25
-
19:08
-
18:25
-
18:07
-
17:35
-
16:22
-
15:44
-
15:28
-
14:42
-
12:45
-
12:33
-
11:45
-
11:24
-
10:14
-
10:03
-
09:33
-
00:22
- 12 октября 2019
-
23:49
-
22:44
-
22:23
-
21:46
-
21:01
Партнерский контент