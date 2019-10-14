Пловец Рылов первенствовал на дистанции 100 м на спине на этапе ISL в Неаполе

Российский пловец Евгений Рылов завоевал ещё две медали на этапе Международной лиги плавания (ISL) в Неаполе (Италия).

Рылов одержал победу на дистанции 100 метров на спине. Второе место занял итальянец Симоне Саббиони, третьим стал австралиец Митч Ларкин. Также Евгений поделил с южноафриканцем Чадом Ле Кло второе место в заплыве на 100 метров вольным стилем. Победу одержал американец Калеб Дрессел.

Плавание. Этап Международной лиги плавания. Неаполь, Италия

Мужчины. Спина. 100 м

1. Евгений Рылов (Россия) – 50,25.

2. Симоне Саббиони (Италия) — 50,78.

3. Митч Ларкин (Австралия) — 50,87.

Вольный стиль, 100 м

1. Калеб Дрессел (США) — 45,77.

2. Евгений Рылов (Россия) – 46,72.

3. Чад Ле Кло (ЮАР) – 46,72.