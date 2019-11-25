Женская сборная России по гандболу победила Южную Корею на Seoul Cup

Женская сборная России по гандболу одержала победу в заключительном матче товарищеского турнира Seoul Cup в Южной Корее. Подопечные Амброса Мартина оказались сильнее хозяек соревнований со счётом 29:22.

Ранее россиянки победили команды Венгрии (29:25) и Сербии (43:25). Сборная России уже по итогам второго тура обеспечила себе победу в турнире.

Чемпионат мира по гандболу среди женских команд пройдёт с 30 ноября по 15 декабря в Японии.

Состав сборной России на чемпионат мира

Вратари: Виктория Калинина («Кубань»), Анастасия Лагина («Лада»), Анна Седойкина («Ростов-Дон»).

Левые крайние: Кристина Кожокарь, Полина Кузнецова (обе – «Ростов-Дон»).

Левые полусредние: Владлена Бобровникова, Анна Сень (обе – «Ростов-Дон»), Ольга Горшенина (ЦСКА), Елизавета Малашенко («Астраханочка»), Елена Михайличенко («Лада»);

Разыгрывающая: Ярослава Фролова («Кубань»).

Линейные: Анастасия Илларионова («Звезда»), Ксения Макеева («Ростов-Дон»), Яна Жилинскайте (ЦСКА).

Правые полусредние: Анна Вяхирева, Валерия Маслова (обе – «Ростов-Дон»).

Правые крайние: Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), Ольга Фомина («Лада»).