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Женская сборная России по гандболу победила Южную Корею на Seoul Cup

Женская сборная России по гандболу победила Южную Корею на Seoul Cup
Другие / Гандбол 0

Женская сборная России по гандболу одержала победу в заключительном матче товарищеского турнира Seoul Cup в Южной Корее. Подопечные Амброса Мартина оказались сильнее хозяек соревнований со счётом 29:22.

Ранее россиянки победили команды Венгрии (29:25) и Сербии (43:25). Сборная России уже по итогам второго тура обеспечила себе победу в турнире.

Чемпионат мира по гандболу среди женских команд пройдёт с 30 ноября по 15 декабря в Японии.

Состав сборной России на чемпионат мира
Вратари: Виктория Калинина («Кубань»), Анастасия Лагина («Лада»), Анна Седойкина («Ростов-Дон»).
Левые крайние: Кристина Кожокарь, Полина Кузнецова (обе – «Ростов-Дон»).
Левые полусредние: Владлена Бобровникова, Анна Сень (обе – «Ростов-Дон»), Ольга Горшенина (ЦСКА), Елизавета Малашенко («Астраханочка»), Елена Михайличенко («Лада»);
Разыгрывающая: Ярослава Фролова («Кубань»).
Линейные: Анастасия Илларионова («Звезда»), Ксения Макеева («Ростов-Дон»), Яна Жилинскайте (ЦСКА).
Правые полусредние: Анна Вяхирева, Валерия Маслова (обе – «Ростов-Дон»).
Правые крайние: Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), Ольга Фомина («Лада»).

Женская сборная России по гандболу досрочно выиграла турнир перед ЧМ
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