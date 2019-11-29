Губерниев: лёгкую атлетику мы уже теряем

Известный биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев оценил положение российского спорта в связи с возможным лишением РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Решение будет принято исполком ВАДА 9 декабря.
«Если честно, вообще до сих пор не понимаю, как выступают те же легкоатлеты. Учитывая то, что происходит. Вот если бы я был молодым спортсменом, я бы очень серьёзно задумался: а что делать дальше? На мой взгляд, лёгкую атлетику мы уже теряем. Да и в биатлоне, думаю, ничего хорошего нам ждать не стоит и эта история ещё не закончена. Тем более Союз биатлонистов России по-прежнему не восстановлен. Наверняка впереди нас ждут ещё сюрпризы», — приводит слова Губерниева «RT на русском».
На минувшей неделе независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике временно отстранил главу ВФЛА Дмитрия Шляхтина из-за представления ложных сведений в ходе расследования по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко. Шляхтин позднее подал в отставку с поста президента ВФЛА.
22 ноября совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций приостановил процесс восстановления ВФЛА. Совет также временно приостановил рассмотрение заявок от российских спортсменов на получение нейтрального статуса.
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