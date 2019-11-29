Губерниев: лёгкую атлетику мы уже теряем

Известный биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев оценил положение российского спорта в связи с возможным лишением РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Решение будет принято исполком ВАДА 9 декабря.

«Если честно, вообще до сих пор не понимаю, как выступают те же легкоатлеты. Учитывая то, что происходит. Вот если бы я был молодым спортсменом, я бы очень серьёзно задумался: а что делать дальше? На мой взгляд, лёгкую атлетику мы уже теряем. Да и в биатлоне, думаю, ничего хорошего нам ждать не стоит и эта история ещё не закончена. Тем более Союз биатлонистов России по-прежнему не восстановлен. Наверняка впереди нас ждут ещё сюрпризы», — приводит слова Губерниева «RT на русском».

На минувшей неделе независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике временно отстранил главу ВФЛА Дмитрия Шляхтина из-за представления ложных сведений в ходе расследования по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко. Шляхтин позднее подал в отставку с поста президента ВФЛА.



22 ноября совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций приостановил процесс восстановления ВФЛА. Совет также временно приостановил рассмотрение заявок от российских спортсменов на получение нейтрального статуса.

«Хоть обувь могу купить». Губерниев поддержал проведение этапов Кубка мира в США