Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Ганус: у нас с Колобковым разные взгляды на тему «чистого» спорта

Ганус: у нас с Колобковым разные взгляды на тему «чистого» спорта
Другие / Прочие виды спорта 0

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил о различиях во взглядах с министром спорта РФ Павлом Колобковым относительно темы «чистого» спорта.

«Мы должны быть соратниками. Более того, я с уважением отношусь к достижениям Павла Анатольевича как спортсмена, уважаю его позицию как министра спорта. Но при этом, являясь руководителем национального антидопингового агентства и следуя нашей линии, то есть защите интересов «чистого» спорта, я вижу, что у нас разные взгляды на одни и те же вопросы.

РУСАДА не имела, не имеет и никогда не будет иметь никакого отношения ни к каким базам данных — электронным и фактическим, материальным, — ни одной лаборатории мира. Потому что такие субъекты, как национальное антидопинговое агентство и антидопинговая лаборатория, специально созданы независимыми.

Они должны быть независимыми, потому что лаборатория должна проводить независимую экспертизу и анализ проб, они не должны быть связаны между собой. И у нас есть эта независимость. Мы действует независимо, это действительно так», — цитирует Гануса «Эхо Москвы».

«В России есть традиция – врать». Запад требует изоляции нашей страны от спорта
Иностранные СМИ называют Россию «гангстерским государством», в котором не знают, что такое чистый спорт.
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019