Ганус: у нас с Колобковым разные взгляды на тему «чистого» спорта

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил о различиях во взглядах с министром спорта РФ Павлом Колобковым относительно темы «чистого» спорта.

«Мы должны быть соратниками. Более того, я с уважением отношусь к достижениям Павла Анатольевича как спортсмена, уважаю его позицию как министра спорта. Но при этом, являясь руководителем национального антидопингового агентства и следуя нашей линии, то есть защите интересов «чистого» спорта, я вижу, что у нас разные взгляды на одни и те же вопросы.

РУСАДА не имела, не имеет и никогда не будет иметь никакого отношения ни к каким базам данных — электронным и фактическим, материальным, — ни одной лаборатории мира. Потому что такие субъекты, как национальное антидопинговое агентство и антидопинговая лаборатория, специально созданы независимыми.

Они должны быть независимыми, потому что лаборатория должна проводить независимую экспертизу и анализ проб, они не должны быть связаны между собой. И у нас есть эта независимость. Мы действует независимо, это действительно так», — цитирует Гануса «Эхо Москвы».