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Вице-президент ВАДА назвала санкции в адрес России слишком мягкими

Вице-президент ВАДА назвала санкции в адрес России слишком мягкими
Другие / Лёгкая атлетика 0

Вице-президент Всемирного антидопингового агентства Линда Хеллеланд прокомментировала решение исполкома ВАДА в отношении России за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории. Исполком единогласно поддержал рекомендации, которые были представлены комитетом по соответствию в ноябре.

«Я хотела санкций, которые нельзя смягчить. Я боюсь, что этого недостаточно. Ради чистых спортсменов мы обязаны применять как можно более серьёзные санкции», — написала Хеллеланд в своём «твиттере».

В своём выступлении на заседании исполкома ВАДА Хеллеланд отметила, что хотела бы полного запрета на участие российских спортсменов. По мнению Хеллеланд, только такое решение заставило бы российское руководство осознать серьёзность созданной ситуации — и для них самих, и для российских спортсменов.

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