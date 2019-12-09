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Колобков: РУСАДА не изъявляло желания участвовать в передаче данных ВАДА

Колобков: РУСАДА не изъявляло желания участвовать в передаче данных ВАДА
Другие / Прочие виды спорта 0

Министр спорта РФ Павел Колобков, комментируя решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) отстранить Россию от международных соревнований, ответил главе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрию Ганусу. Ранее Ганус активно критиковал российские власти, включая Колобкова, в бездействии.

«Для работы этой организации мы создали все условия, у Гануса есть все условия для работы и расследований. У него стоит важная задача — предоставить всю информацию наблюдательному совету, который будет обсуждать отмену всех предъявлений. Отвечать ему не буду, у него сейчас много работы. И да, вопрос о предоставлении базы: должно было участвовать и РУСАДА, но оно не сильно изъявляло желание в этом участвовать», — передаёт слова Колобкова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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