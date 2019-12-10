Российский гимнаст: ВАДА, как Конор Макгрегор, тоже слишком много балаболит

Двукратный бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине гимнаст Антон Голоцуцков уверен, что даже под нейтральным флагом российские атлеты успешно выступят на Играх в Токио. Он также сравнил заявления представителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) с высказываниями известного бойца UFC Конора Макгрегора.



«Отстранение России не поможет в борьбе с допингом. Это политические игры. Россию захотели наказать, в чём-то ущемить, но это бесполезно. Мы же не трёхлетний ребёнок. Думаю, наши политики найдут, что им ответить. Да, некоторые из них призывают вовсе отказаться от участия в Олимпиадах. Но послушайте, я всю жизнь отдал спорту, готовился к Играм, как же не ехать?



ВАДА может утверждать всё что угодно. У нас есть пример бойца мирового уровня, который мне в принципе очень нравится, но при этом тоже много балаболит. Я говорю о Коноре Макгрегоре. Должна быть презумпция невиновности. Поймали — значит, нарушил. В противном случае, как они определили, кто виноват, а кто нет? Все находятся в равных условиях, все сдают одинаковые пробы. Нужно сначала допускать, а потом проверять. А так, получается, что всех гребут под одну гребёнку. Спорт должен быть честной и чистой игрой, но пока это не так.



Мы будем защищать честь страны под нейтральным флагом, выступать и показывать свой уровень. Об этом должен знать весь мир. Я сам поеду в Токио и буду болеть за наших атлетов. Наши спортсмены покажут всем кузькину мать, как в своё время говорил Никита Хрущёв. Ботинок снимать не буду, но, думаю, все понимают, о чём речь», — цитирует Голоцуцкова RT.



9 декабря исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства принял решение запретить российским спортсменам участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях в течение четырёх лет.

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