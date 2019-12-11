ВФЛА отклонила жалобы двух отстранённых тренеров по спортивной ходьбе

Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) отклонил жалобы Сергея Никитина и Вячеслава Головина и оставил без изменений решение бюро президиума об отзыве у них тренерских лицензий, сообщает официальный сайт организации.
Тренеры по спортивной ходьбе Никитин и Головин лишились лицензий на один год из-за того, что двое воспитанников каждого из этих специалистов в течение 2019 года были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил.
Под руководством Никитина выступали отстранённые за допинг Екатерина Медведева и Сергей Бакулин, Головин тренировал Бакулина и Марию Пономарёву.
Согласно положению ВФЛА по лицензированию тренеров специалисты, не имеющие лицензии, не могут быть включены в заявочный лист команды в должности тренера во время проведения соревнований календаря ВФЛА, а также не могут быть указаны в стартовых или итоговых протоколах соревнований календаря ВФЛА.
- 11 декабря 2019
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