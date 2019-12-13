Тарасенко: в World Athletics пока лишь принимают к сведению изменения в ВФЛА

Рабочая группа Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) пока лишь принимает к сведению информацию об изменениях во Всероссийской федерации лёгкой атлетики и никак на неё не реагирует, об этом сообщила исполняющая обязанности президента ВФЛА Юлия Тарасенко.
«Мы информируем их о наших шагах и решениях. Главное сейчас — насколько это возможно, выстроить диалог, вернуть доверие и способствовать тому, чтобы как можно скорее международная федерация выработала регламент допуска наших спортсменов к международным соревнованиям. Ответа пока нет. Рабочая группа пока лишь принимает нашу информацию к сведению», — приводит слова Тарасенко «Р-Спорт».
Членство ВФЛА в международной федерации было временно приостановлено в ноябре 2015 года.
Ранее независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) временно отстранил бывшего главу ВФЛА Дмитрия Шляхтина из-за представления ложных сведений в ходе расследования по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко.
В результате расследования AIU в сотрудничестве с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) был сделан вывод, что должностные лица ВФЛА, включая Шляхтина, покрывали Лысенко и причастны к представлению ложных объяснений и поддельных документов в AIU.
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