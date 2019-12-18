Чемпионат России по вольной борьбе состоится в апреле в Улан-Удэ

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сообщил, что чемпионат России по вольной борьбе пройдёт в апреле 2020 года в Улан-Удэ.

«Чемпионат России по вольной борьбе пройдёт с 23 по 27 апреля в Улан-Удэ», — цитирует Мамиашвили РИА «Новости».

В 2019 году аналогичный турнир в июле состоялся в Сочи.

Ранее Мамиашвили заявил, что решение ВАДА по поводу санкций в отношении России за нарушение антидопинговых правил обязательно надо обжаловать.

20 сентября исполком ВАДА восстановил РУСАДА в правах при условии, что эксперты ВАДА получат доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако этого сделано не было. ВАДА приняло решение повторно направить экспертную группу в Москву 9 января 2019 года. 17 января работа экспертов в лаборатории была завершена. Вскоре стало известно, что РУСАДА сохранило статус соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Осенью 2019 года разразился скандал, когда в предоставленных данных были обнаружены махинации.