Губерниев – о шахматисте Карлсене: с этим парнем все боятся остаться наедине

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев принял участие в церемонии открытия чемпионата мира по быстрым шахматам (рапиду и блицу) в Москве, где сфотографировался с норвежцем Магнусом Карлсеном.



«Для меня, искрометного служителя богини Каиссы, было огромным счастьем открыть чемпионат мира по шахматному блицу и рапиду в Москве и сделать фотку с чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном! Кстати, с этим парнем все боятся остаться наедине, глаз, дескать, у него дурной», — написал комментатор.

Фото доступно на странице Дмитрия Губерниева в «Инстаграме».



Чемпионаты мира по рапиду и блицу будут проходить с 26 по 30 декабря в Москве, в «Лужниках». В них примут участие более 250 шахматистов, включая россиянина Владимира Крамника, который в январе объявил об окончании профессиональной карьеры.

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