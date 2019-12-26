Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Губерниев – о шахматисте Карлсене: с этим парнем все боятся остаться наедине

Губерниев – о шахматисте Карлсене: с этим парнем все боятся остаться наедине
Другие / Шахматы 0

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев принял участие в церемонии открытия чемпионата мира по быстрым шахматам (рапиду и блицу) в Москве, где сфотографировался с норвежцем Магнусом Карлсеном.

«Для меня, искрометного служителя богини Каиссы, было огромным счастьем открыть чемпионат мира по шахматному блицу и рапиду в Москве и сделать фотку с чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном! Кстати, с этим парнем все боятся остаться наедине, глаз, дескать, у него дурной», — написал комментатор.

Фото доступно на странице Дмитрия Губерниева в «Инстаграме».

Чемпионаты мира по рапиду и блицу будут проходить с 26 по 30 декабря в Москве, в «Лужниках». В них примут участие более 250 шахматистов, включая россиянина Владимира Крамника, который в январе объявил об окончании профессиональной карьеры.

Карякин: в отличие от других шахматистов, у Карлсена нет недостатка мотивации
Норвежский гроссмейстер Карлсен: неважно, где побеждать — в Москве или Петербурге
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019