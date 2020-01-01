Большунов: Клебо считает, что у него больше нет шансов? Пусть снимается с «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал победу в гонке преследования на 15 км на «Тур де Ски». Также лидер общего зачёта многодневки отреагировал на слова норвежца Йоханнес Хёсфлота Клебо, который заявил, что не имеет особых шансов на то, чтобы обойти Большунова.



«Выдалась тяжёлая гонка. С самого старта я шёл в максимальном темпе и не имел возможности отдохнуть. Думаю, не самый удачный последний круг стал следствием именно этого.



Слова Клебо? Тяжело сказать что-то конкретное. Если он и правда считает, что шансов больше нет, то пусть отказывается от борьбы и не выходит на следующие гонки», — цитирует Большунова NRK.

Напомним, в общем зачёте «Тур де Ски» Клебо располагается на третьем месте — его отставание от Большунова составляет 26 секунд. Вторым идёт ещё один россиянин Сергей Устюгов.