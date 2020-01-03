ВФЛА представила AIU объяснение по делу Лысенко

Всероссийская федерация лёгкой атлетики направила в адрес независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) объяснение по обвинениям, предъявленным ВФЛА 21 ноября 2019 года.

Лысенко в начале августа 2018 года был временно отстранён от участия в соревнованиях из-за неоднократного пропуска внесоревновательных допинг-тестов. Позже спортсмен представил документы, согласно которым он не прошёл контроль по не зависящим от него обстоятельствам. В результате расследования AIU в сотрудничестве с Российским антидопинговым агентством был сделан вывод, что должностные лица ВФЛА покрывали Лысенко и причастны к представлению ложных объяснений и поддельных документов в AIU.

В ноябре AIU временно отстранил президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина. Помимо него и самого Лысенко, были временно отстранены исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, президент региональной общественной организации «Федерация лёгкой атлетики Московской области» Артур Карамян, начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова, антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова и тренер Евгений Загорулько.

«С учётом недостаточного времени, которое было предоставлено ВФЛА на подготовку объяснения, федерация оставила за собой право в дальнейшем расширить и дополнить ответ. Действия ВФЛА касательно сроков предоставления информации в Athletics Integrity Unit были предварительно согласованы с AIU и находятся во временных рамках правового поля данного дела», — говорится в сообщении.