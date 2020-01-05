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Чепиков отреагировал на размер взноса России в ВАДА в 2020 году

Чепиков отреагировал на размер взноса России в ВАДА в 2020 году
Другие / Прочие виды спорта 0

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков прокомментировал информацию о ежегодном обязательном взносе России для Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

«Этот вопрос необходимо юридически проработать, раньше были определённые взносы. Если наши спортсмены будут выступать даже под нейтральным флагом, допинг-тесты всё равно будут проводиться. То есть, определённое обоснование взноса имеется», — приводит слова Чепикова RT.

Также Чепиков считает, что если в связи с санкциями ВАДА будет принято решение о выступлении на Олимпиаде под нейтральным флагом, то выступать необходимо.

«Мне кажется, что нужно выступать. Даже под флагом международного олимпийского комитета. Не нужно его ассоциировать с белым флагом. В первую очередь, нужно думать о мотивации молодых спортсменов. И о самореализации тех, кто долгое время готовился к соревнованиям», — сказал Чепиков.

Взносы России в ВАДА в 2020 году превысят $ 1 млн
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