Мужская сборная России по кёрлингу уступила Китаю, впервые проиграв в отборе ЧМ-2020

Российские кёрлингисты уступили команде Китая в матче квалификационного раунда чемпионата мира 2020 года. Соревнования проходят в Финляндии.

Игра закончилась со счётом 7:5 в пользу сборной Китая. За российскую команду выступают Сергей Глухов (скип), Алексей Тузов, Евгений Климов, Антон Калалб и Дмитрий Миронов.

Сборная России потерпела первое поражение на турнире при двух победах. Ранее россияне обыграли Чехию и Японию. В следующей встрече российские кёрлингисты сегодня, 15 января, встретятся с Англией.

В квалификационном раунде соперниками сборной России также являются Финляндия, Мексика и Польша.

Квалификационный турнир в Лохье (Финляндия) завершится 18 января 2020 года.

Кёрлинг. Чемпионат мира — 2020. Квалификация. Лохья, Финляндия

Мужчины



Россия — Китай— 5:7.