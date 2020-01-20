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ФСГР примет участие в споре ВАДА и РУСАДА в качестве третьей стороны

ФСГР примет участие в споре ВАДА и РУСАДА в качестве третьей стороны
Другие / Прочие виды спорта 0

Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов заявил, что ФСГР примет участие в споре между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством в Спортивном арбитражном суде в качестве третьей стороны.

«Федерация спортивной гимнастики России вместе с отдельными спортсменами будет участвовать в споре в качестве третьей стороны. Нас лишают Олимпийских игр вообще ни за что», — приводит слова Титова РИА «Новости».

9 декабря исполнительный комитет ВАДА принял решение отстранить Россию от крупнейших международных соревнований на четыре года за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории. РУСАДА было лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. 24 декабря общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома ВАДА.

В качестве третьих сторон в деле также примут участие Международный олимпийский комитет, Международный паралимпийский комитет, Олимпийский и Паралимпийский комитеты России и Международная федерация хоккея.

ОКР уведомил о намерении вступить в спор РУСАДА и ВАДА
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