Матыцин — об отставке руководства ВФЛА: правильное решение, иначе теряем лёгкую атлетику

Министр спорта РФ Олег Матыцин поделился мыслями о решении президиума Всероссийской федерации лёгкой атлетики уйти в отставку.
«У меня не было задачи всех выгнать. Это не являлось приоритетом первых шагов моей деятельности. Думаю, что основная задача, которая стоит перед Министерством и передо мной, — выстроить систему взаимоотношений с регионами, федерациями, со всем основными игроками в этой сфере деятельности, прежде всего с Олимпийским комитетом.
Но так уж сложилось, что мы попали в очень сложный период, период кризиса, в частности кризиса в лёгкой атлетике, который длится уже пять лет. Конечно, первый шаг, который мы сделали по восстановлению позиции легкой атлетики и защите интересов спортсменов, — это крайние меры, а именно приостановление деятельности аккредитации федерации. Фактически введение кризисного управления.
Считаю, что президиум принял важное и верное решение, подав в отставку. Создана рабочая группа Олимпийского комитета, назначены выборы нового президента федерации на 28 февраля. Иначе мы просто теряем лёгкую атлетику в Российской Федерации. Самое главное — скорейшее участие российских спортсменов на международных стартах», — цитирует Матыцина «Матч ТВ».
- 3 февраля 2020
-
23:37
-
23:33
-
23:01
-
22:28
-
22:21
-
21:53
-
21:30
-
20:08
-
19:28
-
19:18
-
18:35
-
18:18
-
17:56
-
17:40
-
17:29
-
16:27
-
16:24
-
16:15
-
16:04
-
15:57
-
15:50
-
15:42
-
14:41
-
14:24
-
13:47
-
13:20
-
13:07
-
12:45
-
12:09
-
11:43
-
11:33
-
10:51
-
10:34
-
10:00
-
09:35