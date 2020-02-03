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Матыцин — об отставке руководства ВФЛА: правильное решение, иначе теряем лёгкую атлетику

Матыцин — об отставке руководства ВФЛА: правильное решение, иначе теряем лёгкую атлетику
Другие / Лёгкая атлетика 0

Министр спорта РФ Олег Матыцин поделился мыслями о решении президиума Всероссийской федерации лёгкой атлетики уйти в отставку.

«У меня не было задачи всех выгнать. Это не являлось приоритетом первых шагов моей деятельности. Думаю, что основная задача, которая стоит перед Министерством и передо мной, — выстроить систему взаимоотношений с регионами, федерациями, со всем основными игроками в этой сфере деятельности, прежде всего с Олимпийским комитетом.

Но так уж сложилось, что мы попали в очень сложный период, период кризиса, в частности кризиса в лёгкой атлетике, который длится уже пять лет. Конечно, первый шаг, который мы сделали по восстановлению позиции легкой атлетики и защите интересов спортсменов, — это крайние меры, а именно приостановление деятельности аккредитации федерации. Фактически введение кризисного управления.

Считаю, что президиум принял важное и верное решение, подав в отставку. Создана рабочая группа Олимпийского комитета, назначены выборы нового президента федерации на 28 февраля. Иначе мы просто теряем лёгкую атлетику в Российской Федерации. Самое главное — скорейшее участие российских спортсменов на международных стартах», — цитирует Матыцина «Матч ТВ».

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