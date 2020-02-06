Тренер Солдатовой — о попытке самоубийства гимнастки: для меня это шок, как и для всех

Анна Дьяченко, тренер четырёхкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой, прокомментировала ситуацию с госпитализацией подопечной после попытки самоубийства.

«Я не знаю об этом факте. Вчера утром Саша звонила утром из больницы, сказала, что сдаёт анализы и чтобы я не волновалась. То, что я слышу сейчас, для меня это такой же шок, как и для всех», – цитирует Дьяченко РИА «Новости».

Помимо четырёх золотых наград чемпионатов мира 21-летняя Александра Солдатова трижды завоёвывала золото чемпионатов Европы. Помимо этого в активе гимнастки имеются многочисленные серебряные и бронзовые награды международных соревнований: три серебра и одна бронза чемпионатов мира и четыре серебра чемпионатов Европы.

Источник: российская гимнастка Александра Солдатова пыталась покончить с собой