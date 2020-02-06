Тренер Солдатовой — о попытке самоубийства гимнастки: для меня это шок, как и для всех
Анна Дьяченко, тренер четырёхкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой, прокомментировала ситуацию с госпитализацией подопечной после попытки самоубийства.
«Я не знаю об этом факте. Вчера утром Саша звонила утром из больницы, сказала, что сдаёт анализы и чтобы я не волновалась. То, что я слышу сейчас, для меня это такой же шок, как и для всех», – цитирует Дьяченко РИА «Новости».
Помимо четырёх золотых наград чемпионатов мира 21-летняя Александра Солдатова трижды завоёвывала золото чемпионатов Европы. Помимо этого в активе гимнастки имеются многочисленные серебряные и бронзовые награды международных соревнований: три серебра и одна бронза чемпионатов мира и четыре серебра чемпионатов Европы.
Источник: российская гимнастка Александра Солдатова пыталась покончить с собой
Солдатова — о попытке самоубийства: глупо сделала
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